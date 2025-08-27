СМИ: в ЕС склоняются к отказу от разделения Молдовы и Украины в переговорах о вступлении

Накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Молдову ряд дипломатов выразил сомнение относительно разделения Кишинева и Киева во время открытия первого кластера переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Об этом Politico сказали информированные собеседники в дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".

В среду, 27 августа, Кишинев посетят канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и польский премьер-министр Дональд Туск.

Их визит происходит накануне парламентских выборов в Молдове и ожидается, что лидеры стран ЕС захотят дать понять молдовским избирателям, что будущее их страны связано с Евросоюзом.

"Их присутствие посылает мощный сигнал – Молдова не одинока. Ее европейский путь является реальным, необратимым и поддерживается всеми основными политическими семьями в ЕС", – сказал Зигфрид Мурешан, румынский депутат Европарламента и глава делегации Европарламента в этой стране.

Однако точное время, когда Молдова присоединится к ЕС и откроет переговорный кластер – остается спорным. Ранее летом чиновники и дипломаты ЕС сообщили агентству, что Евросоюз рассматривает возможность ускорения процесса вступления Молдовы путем открытия переговорного кластера до выборов, чтобы стимулировать проевропейский лагерь.

"Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорный кластер, но делать это из-за предстоящих выборов было бы недальновидно и, в конце концов, контрпродуктивно. Другие страны наблюдают за этим", – сказал один из чиновников.

Французский чиновник заявил, что в контексте того, что переживает Украина, "кандидатуры Украины и Молдовы имеют свои преимущества".

"Решение в Брюсселе должны приниматься единогласно, и мы должны действовать в рамках этих принципов", – подчеркнул он.

По его словам, решения будут приняты в "ближайшие дни или недели". Двое дипломатов также выразили надежду, что в ближайшие месяцы удастся выйти из тупика по вступлению Украины, учитывая давление на Будапешт.

Отметим, такую позицию удалось скорректировать под давлением украинских дипломатов и многих союзников страны, которые категорически выступают против такого шага. В частности, только накануне, 26 августа, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что страны Бенилюкса верят: у Молдовы и Украины есть общее будущее в ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 26 августа провела видеовстречу с вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой о вступлении Украины в ЕС и необходимых для этого реформах.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Вице-премьер ранее заявлял, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз разрушит силу евроинтеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.

