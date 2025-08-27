Литва призывает столицы стран Европейского Союза принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС "реальной и необратимой".

Об этом говорится в письме, которое Вильнюс разослал столицам стран ЕС и с которым ознакомился вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

В письме, направленном на прошлой неделе столицам стран ЕС накануне неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Вильнюс утверждал, что ЕС должен принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство "реальной и необратимой".

В письме говорится, что начало переговоров поднимет моральный дух украинцев и будет способствовать реформам в стране в то время, как Россия усиливает военные действия.

В письме также предостерегают, что бездействие может ослабить общественную поддержку членства в Украине и подорвать институциональную волю к реформам.

Предложение Литвы предусматривает начало переговоров с Украиной и Молдовой на техническом уровне без Венгрии, если 26 государств-членов согласятся. Официальное одобрение может быть дано позже, если Будапешт изменит свою позицию или правительство.

В письме также повторно выражен давний призыв Литвы установить 2030 год как целевую дату вступления Украины в ЕС, аргументируя это тем, что это поможет обеим сторонам спланировать реформы и ресурсы.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Кястутис Будрис заявил вещателю, что Литва настаивает на разблокировании пути Украины в ЕС.

"Любая дальнейшая задержка геополитически вредна как для Украины, так и для ЕС. Членство Украины является частью гарантий безопасности Европы и имеет важное значение для долгосрочного мира и стабильности", – подчеркнул он.

Ожидается, что эти предложения будут обсуждатся в Копенгагене, где министры во главе с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас сосредоточатся преимущественно на войне в Украине и Ближнем Востоке.

Как писали СМИ, накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Молдову ряд дипломатов выразили сомнение по поводу разделения Кишинева и Киева во время открытия первого кластера переговоров о членстве в Европейском Союзе.

На днях в статье "ЕвроПравды" высказывалось предположение о том, что весомое влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сейчас осуществляют украинские Силы беспилотных систем под командованием "Мадяра" Роберта Бровди, которые второй раз за несколько дней поразили перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".

Как отмечалось, до сих пор Киев воздерживался от ударов по "Дружбе" – прежде всего для того, чтобы не портить окончательно отношения с Венгрией.

24 августа президент Владимир Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки нефти в Венгрию, и украинско-венгерским диалогом, где главным вопросом является вето Орбана на решения в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.

