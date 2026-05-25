У Румунії подав у відставку міністр, який казав, що "клав пеніс" на націнтереси країни

Тимчасовий міністр культури Румунії Андраш Іштван Деметер у понеділок оголосив у соцмережах, що пішов у відставку після оприлюднення скандальних аудіозаписів, на яких він ображав національні інтереси Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Раніше він вимагав провести експертизу запису, щоб підтвердити його автентичність. Однак він отримав вимоги про відставку від голови партії угорців UDMR Келемена Хунора та лідера фракції депутатів UDMR.

"Я ніколи не чіплявся за своє крісло. Коли я вважав це правильнішим, я складав повноваження директора театру, президента радіостанції, і те саме роблю зараз, коли подаю у відставку з посади міністра на стіл прем’єр-міністра. Без вагань", – заявив ексміністр.

"Тепер, на відміну від попередніх ситуацій, я мушу також вибачитися за те, що ненавмисно спричинив заворушення та розбрат у нашому сучасному суспільстві, яке й так переповнене напругою та обтяжене конфліктами. Я прошу вибачення у тих, хто почувається ображеним, і у тих, хто почувається зрадженим", – додав він.

Приводом відставки став скандальний аудіозапис. Під час бесіди зі співробітниками міністерства Деметер згадує випадок 2012 року, коли його допитували в Генеральній прокуратурі у справі про придбання "Радіо Кишинів" компанією "Радіо Румунія".

"Я кажу: пані прокурор, ви можете грати скільки завгодно, але якщо я розлючуся, я піду зараз, бо ми все ще в Раді директорів – всі інші, хто голосував за ці гроші, все ще в керівництві Радіо – ми підемо мирно, повідомимо росіян, продамо радіо за 5 мільйонів (ред., євро), у вас більше не буде ніякого нібито збитку, румунська держава виграє, це буде вигідно. Я клав пеніс на національні інтереси держави, бо я угорець! Тож ви повинні поставити мені пам’ятник, бо я зробив те, на що ви не спромоглися" – наводять ЗМІ цитати з аудиозапису.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції. Проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Іліє Боложана у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів".

