В Грузии арестовали еще одного лидера оппозиции

В Грузии арестовали лидера оппозиционной коалиции "За перемены" Нику Гварамию.

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

Сотрудники правоохранительных органов арестовали Гварамию в Руставском пенитенциарном учреждении №12, куда оппозиционный политик прибыл сам.

Перед этим Гварамия, прибыв в Руставскую тюрьму, позвонил по номеру 112 и сам вызвал полицию. В свою очередь, как заявили прибывшие на место патрульные, они "передали" информацию о местонахождении Гварамии в соответствующую службу.

"Олигархия должна пасть! Слава Грузии!" – сказал Ника Гварамия во время ареста.

Ранее судья Тбилисского городского суда заменил залог на заключение в деле о неявке лидера коалиции "За перемены" Ники Гварамии в спорную следственную парламентскую комиссию. Сам оппозиционный политик на судебное заседание не явился.

Напомним, Ника Гварамия был вызван во Временную следственную комиссию парламента Грузии, куда не явился. В связи с этим ему предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, предусматривающей "невыполнение требования Временной следственной комиссии парламента Грузии", что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Нике Гварамия был предоставлен 50-дневный срок для внесения залога, который истек 7 июня.

В конце мая городской суд Тбилиси принял решение об аресте одного из лидеров оппозиции Ники Мелии, которого накануне задержали.

Арест Мелии последовал вслед за аналогичными преследованиями других оппозиционеров – его партнера по "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

Перед этим партия власти "Грузинская мечта" поспешно приняла поправки в законодательство, которыми криминализировала отказ отвечать на вопросы парламентских комиссий.

Задержанные оппозиционеры стали одними из лидеров антиправительственных протестов, которые начались осенью 2024 года после заявления "Грузинской мечты" о паузе в евроинтеграции.

Эти протесты сопровождались жесткими действиями силовиков и усилением давления власти на гражданское общество.