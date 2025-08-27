Премьер Дании отреагировала на ситуацию с действиями людей Трампа в Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неприемлемыми сообщения о возможной попытке граждан США, имеющих тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, повлиять на внутренние процессы в Гренландии.

Заявление главы правительства Дании приводит DR, сообщает "Европейская правда".

Фредериксен говорила с делегацией Сената США о сложившейся ситуации. На встрече с американскими законодателями она подчеркнула, что вероятное вмешательство в дела Дании и Гренландии является "неприемлемым".

"Я только что завершила встречу с представителями Сената США... Мы четко дали понять, что это неприемлемо. И мы очень прямо передадим это нашим коллегам в США, которые могли бы легко отвергнуть это как неправду, если бы это не было так", – отметила датский премьер.

По ее словам, этот случай свидетельствует о серьезности намерений президента Дональда Трампа захватить Гренландию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского дипломата на разговор.

Поводом стали данные о том, что по меньшей мере три человека, близких к Трампу, совершали поездки в Гренландию и собирали имена местных жителей, которые могли бы поддержать идею присоединения острова к США.

Их действия собеседники описывают как "инфильтрацию" и "операции влияния", направленные на ослабление отношений между Копенгагеном и Нууком.

Как известно, с момента своего возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты должны взять под свой контроль остров из соображений национальной и международной безопасности.

Это требование было категорически отвергнуто как Гренландией, так и Данией при поддержке других европейских стран.

