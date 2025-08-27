Венгрия подала в Суд ЕС из-за решения по росактивам, принятого в ее обход

Венгерское правительство обжаловало в Суде ЕС решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира, которое должно осуществляться в обход Будапешта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Portfolio.

Иск Венгрии, поданный еще в июле против Совета Европейского Союза и Европейского фонда мира, был принят Судом ЕС к рассмотрению ранее на этой неделе. Он касается решения Совета ЕС от мая 2024 года, которое заложило основу для использования обездвиженных российских активов для оказания дальнейшей помощи Украине – в том числе и военной.

Напомним, ЕС тогда решил передавать почти все поступления от налогообложения доходов замороженных росактивов в Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого компенсируют государствам-членам стоимость военной помощи Украине.

Венгрия, как известно, уже длительное время блокирует одобрение таких выплат из Европейского фонда мира на общую сумму более 6 миллиардов евро – даже когда получила заверения, что ее вклад в фонд не будет направляться на финансирование оружия для Киева.

Но тот факт, что венгерская сторона воздержалась при принятии решения по росактивам, дал ЕС основания утверждать, что средства от росактивов, которые передаются для ЕФМ (по оценкам, речь может идти о 3-5 миллиардах евро в год), можно использовать без согласования Венгрии.

Венгрия, соответственно, требует признать недействительным решение руководящего комитета Европейского фонда мира от марта 2025 года во исполнение решения Совета ЕС по использованию доходов от росактивов на финансирование военной помощи Украине.

Оно как раз и предусматривает, что голос Венгрии как государства, которое воздержалось при создании такого источника финансирования, не обязательно должен учитываться при принятии решений о выделении отдельных средств.

По мнению Будапешта, эта процедура нарушает основные принципы законного принятия решений, изложенные в основных договорах ЕС, а потому должна быть отменена.

Сейчас перспективы венгерского иска непонятны, ведь рассмотрение в Суде ЕС может длиться годами, да и процедура использования доходов от росактивов уже изменилась по сравнению, и определенная их часть направляется на невоенную поддержку Украины.

Напомним, что Венгрия также системно тормозит вступление Украины в Европейский Союз и блокирует открытие первых переговорных кластеров.