Почему премьер Франции пошел ва-банк ценой своей должности и что это значит для страны

Почти гарантированно 8 сентября станет последним днем нынешнего правительства Франции. Дав тем самым старт новому политическому кризису.

В этот день Национальное собрание Франции должно рассмотреть вопрос вотума доверия правительству Франсуа Байру. Такое голосование было инициировано самим премьером.

Решение Байру стало настоящим подарком для партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" – там заявляют, что рассчитывают на досрочные парламентские выборы, на которых имеют реальные шансы получить большинство.

О том, есть ли шанс избежать такого сценария, зачем опытный политик Франсуа Байру пошел на такой шаг и на что он рассчитывает, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции пойдет в отставку и какие последствия это будет иметь. Далее – краткое изложение статьи.

25 августа Франсуа Байру заявил, что Франция – "на грани потери долговой устойчивости".

Такая ситуация, по словам французского премьера, вынуждает ввести в государственном бюджете на 2026 год радикальные меры по сокращению бюджетного дефицита – экономия должна достичь 43,8 млрд евро. Ведь без этих мер уже в скором времени стоимость заимствований Франции превысит доходность итальянских государственных бумаг – и стране будет все сложнее обслуживать государственный долг.

Сэкономить предлагается как за счет "социальной справедливости" – то есть благодаря увеличению налогов для сверхбогатых, так и через откровенно непопулярные меры: замораживание индексации социальных выплат и пенсий, ограничение расходов на государственное медицинское страхование, ликвидацию некоторых государственных агентств, а также отмену двух из одиннадцати нерабочих праздничных дней (Пасхального понедельника и 8 мая).

Также предлагается постепенно сокращать количество государственных служащих – в ближайшие годы планируется сокращать каждую третью должность госслужащих, которые уйдут на пенсию.

Рассмотрение этих бюджетных инициатив должно было начаться 10 сентября. Однако уже заранее было понятно, что найти голоса для реализации таких инициатив не получится. А в дополнение к этому 10 сентября левая оппозиция анонсировала начало масштабных антиправительственных протестов.

Именно поэтому отставка правительства Байру была ожидаема – не имея голосов для "нормального" утверждения госбюджета, премьер не будет иметь другого выбора, кроме как воспользоваться возможностью принять законопроект без голосования в парламенте ("спецпроцедура 49.3", прописанная в конституции Франции).

Понимая, что отставка почти неизбежна, премьер Байру решил пойти ва-банк. Глава правительства заявил, что сам инициирует голосование за вотум доверия своему правительству – и этот вопрос должен быть рассмотрен за два дня до анонсированного начала протестов.

Зачем французский премьер пошел на такой шаг?

В последние дни Франсуа Байру стал часто вспоминать Пьера Мендеса-Франса – левоцентристского политика и премьера Франции в 1954 году, который остался в истории как глава правительства, идеи которого, хотя и не были сначала положительно восприняты французами, но впоследствии получили признание.

На подобную роль в истории надеется и Байру – глава правительства, который заставил французов задуматься о необходимости пересмотра бюджетной политики, даже ценой собственной отставки.

Между тем в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" не скрывают, что уже готовятся к новым парламентским выборам. Там надеются, что нынешний политический хаос настолько надоел французам, что они готовы согласиться голосовать за них, лишь бы во Франции появилось правительство, которое сможет опереться на устойчивое парламентское большинство.

Насколько обоснованны ожидания оппозиции о неизбежности досрочных парламентских выборов?

Президент Франции Эмманюэль Макрон доказал, что является политиком, готовым идти на риск. Поэтому не исключено, что у него уже есть план, как выйти из этого кризиса. Например, благодаря переходу на "немецкую" модель выборов, которая сделает невозможным существование однопартийных правительств, заставив партии договариваться между собой.

Подробнее – в материале Юрия Панченко "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции пойдет в отставку и какие последствия это будет иметь.