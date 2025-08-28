Швейцария инвестирует $125 млн в восстановление Украины

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудили мирный процесс и восстановление Украины во время переговоров в Берне в четверг, 28 августа.

Об этом сообщило швейцарское правительство, пишет "Европейская правда".

28 августа Келлер-Зуттер приняла Свириденко, их переговоры были посвящены мирному процессу и восстановлению Украины.

Кроме того, страны объявили о 12 проектах, которые будут реализованы швейцарскими компаниями при поддержке швейцарского правительства в рамках восстановления Украины в сферах инфраструктуры, общественного транспорта, здравоохранения и гуманитарного разминирования.

Среди выбранных компаний, в частности: Geberit, которая планирует установить сантехническое оборудование, Divario, которая построит модульные дома, и Roche Diagnostics, которая построит медицинскую лабораторию.

Швейцарское правительство выделяет около 100 млн швейцарских франков ($124,7 млн) на поддержку этих компаний.

12 августа Швейцария расширила списки санкций против России, добавив в них 14 физических лиц и 41 организацию.

Недавно швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что Швейцария "более чем готова" к проведению саммита между Россией и Украиной.