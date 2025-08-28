Швейцария инвестирует $125 млн в восстановление Украины
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудили мирный процесс и восстановление Украины во время переговоров в Берне в четверг, 28 августа.
Об этом сообщило швейцарское правительство, пишет "Европейская правда".
28 августа Келлер-Зуттер приняла Свириденко, их переговоры были посвящены мирному процессу и восстановлению Украины.
Кроме того, страны объявили о 12 проектах, которые будут реализованы швейцарскими компаниями при поддержке швейцарского правительства в рамках восстановления Украины в сферах инфраструктуры, общественного транспорта, здравоохранения и гуманитарного разминирования.
Среди выбранных компаний, в частности: Geberit, которая планирует установить сантехническое оборудование, Divario, которая построит модульные дома, и Roche Diagnostics, которая построит медицинскую лабораторию.
Швейцарское правительство выделяет около 100 млн швейцарских франков ($124,7 млн) на поддержку этих компаний.
12 августа Швейцария расширила списки санкций против России, добавив в них 14 физических лиц и 41 организацию.
Недавно швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что Швейцария "более чем готова" к проведению саммита между Россией и Украиной.