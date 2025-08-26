Переговоры Ирана с европейцами по санкциям завершились безрезультатно

Представители Великобритании, Франции и Германии, которые угрожают возобновить санкции ООН против Ирана из-за его ядерной программы, не смогли договориться с иранскими коллегами о том, как избежать этих мер за несколько дней до крайнего срока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Анонсированные ранее переговоры в Женеве между тремя европейскими государствами и Ираном по ядерной программе и санкциям, по словам дипломатического источника АР, "закончились без окончательного результата".

Источник рассказал, что стороны продолжат искать решение до конца августа – тогда истекает срок, который европейцы установили для Ирана, чтобы он взял на себя обязательства по своей ядерной программе.

В противном случае они пригрозили применить "снепбек" – механизм возвращения санкций ООН против Ирана, которые были сняты после заключения иранского ядерного соглашения в 2015 году.

Иран давно настаивает, что его программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

Европейские государства с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.