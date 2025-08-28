СМИ: Британия, Франция и Германия запускают процесс восстановления санкций против Ирана

Великобритания, Франция и Германия начнут процесс возобновления санкций ООН против Ирана в Совете безопасности ООН в четверг, 28 августа.

Об этом Reuters заявили два европейских дипломата, пишет "Европейская правда".

Три страны встретились с Ираном во вторник, 27 августа, чтобы попытаться возобновить дипломатические переговоры по ядерной программе, прежде чем в середине октября они потеряют возможность возобновить санкции против Тегерана, которые были отменены в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

Эти переговоры не принесли достаточно конкретных обязательств со стороны Ирана. Поэтому по словам двух дипломатов, страны решили инициировать так называемое восстановление санкций ООН из-за обвинений Ирана в нарушении соглашения 2015 года, которое имело целью предотвратить разработку Тегераном ядерного оружия, сообщили дипломаты.

Министры Великобритании, Франции и Германии сообщили о своем решении госсекретарю США Марко Рубио, а в четверг, 28 августа, передадут письмо в Совет безопасности ООН.

Они надеются, что этот шаг заставит Тегеран в течение 30 дней предоставить обязательства по своей ядерной программе, которые убедят их отложить конкретные действия.

Иран давно настаивает, что его программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

Европейские государства с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.