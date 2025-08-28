СМИ: РФ запускает дроны над маршрутами военных грузов США в Германии

Россия или ее представители запускают беспилотные самолеты-разведчики над маршрутами, по которым США и их союзники транспортируют военные грузы через восточную часть Германии.

Об этом сообщила в четверг, 28 августа, газета New York Times со ссылкой на американских и других западных чиновников, пишет "Европейская правда".

По данным чиновников, Россия или ее представители запускают беспилотные самолеты-разведчики над маршрутами, которые США и их союзники используют для перевозки военных грузов через восточную часть Германии, собирая разведданные, которые могут быть использованы для усиления диверсионной кампании Кремля и оказания помощи его войскам в Украине.

Американские и немецкие чиновники обсуждали российские диверсионные действия, включая информацию, которая привела к аресту в мае трех украинцев, обвиненных в заговоре, связанном с Россией.

Российская диверсионная кампания привела к пожарам на складах в Великобритании, нападению на плотину в Норвегии, попыткам перерезать кабели под Балтийским морем и ряду других операций.

Эксперты и западные разведчики отмечают, что после пика в прошлом году количество российских диверсий в этом году значительно уменьшилось. По крайней мере частично это является результатом усиления безопасности в Европе и усилий американских и европейских разведок по предотвращению атак.

По информации лиц, американские разведывательные агентства предоставляли европейским правительствам информацию о потенциальных диверсионных действиях. В частности, немецким разведчикам было отправлено предупреждение о попытке отправить взрывные или зажигательные устройства грузовыми самолетами, пролетающими над Германией.

Это предупреждение привело к аресту трех граждан Украины в Германии и Швейцарии. Федеральная прокуратура в Берлине заявила тогда, что этот план, вероятно, был частью заговора с целью повреждения логистической инфраструктуры для коммерческих грузовых перевозок.

Устройства были адресованы в места в Украине, но собеседники сказали, что неясно, были ли это цели или устройства должны были взорваться на грузовых самолетах в Германии.

По словам западных чиновников, хотя разведывательные операции России находятся под все более строгим контролем, они сохранили способность вербовать людей для осуществления атак по всей Европе.

Поэтому американские и европейские военные чиновники все больше обеспокоены полетами дронов в Германии.

Об этих полетах, сосредоточенных в восточной немецкой земле Тюрингия, также сообщило немецкое издание WirtschaftsWoche, которое широко освещало кампанию саботажа.

Американские чиновники подтвердили эти полеты, но заявили, что не могут отследить их происхождение. Они считают, что дроны пилотировали россияне или люди, работающие на российские разведслужбы.

В феврале немецкая армия обнаружила подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские солдаты, и расследовала возможный шпионаж.

В мае неофициально сообщалось, что неизвестные беспилотники кружили возле патрульного судна немецкой полиции в Северном море, которое следило за российским грузовым судном.

В начале июля стало известно, что у немецких правительственных служб наконец начали появляться средства противодействия неизвестным беспилотникам, которые время от времени замечают возле чувствительных объектов.

В начале августа писали, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.