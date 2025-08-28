Канада налагает санкции против агентов Илана Шора, в частности главы Гагаузии

Министерство иностранных дел Канады в четверг объявило о санкциях против 16 физических и двух юридических лиц, связанных с пророссийским молдавским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД.

Под санкции Канады попали, среди прочего, башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул и ее предшественница Ирина Влах, а также пророссийский политический блок Шора "Победа".

Также под санкции попала бывшая прокурор Молдовы Виктория Фуртуне, которая входит в орбиту Шора и стала известна в Украине посягательствами на часть Одесской области.

В санкционный список вошли представители пророссийских СМИ из Молдовы, занимающиеся распространением дезинформации, а также другие участники злонамеренных операций России за рубежом, говорится в сообщении.

Канадское внешнеполитическое ведомство утверждает, что они "принимали активное участие в скоординированных действиях, направленных на дестабилизацию демократически избранного правительства Молдовы" и связаны с Иланом Шором.

Также в сообщении отмечается, что связанные с Шором субъекты "активизируют свои усилия с целью вмешательства в следующие парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября 2025 года".

Отметим, что речь идет о первом официальном признании западным правительством связи бывшего башкана Гагаузии Ирины Влах с олигархом-беглецом Шором, к пророссийскому блоку которого она присоединилась в июле.

В середине июля Совет ЕС наложил санкции на семерых человек и три организации, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости Молдовы.