В Эстонии размышляют над восстановлением болот и торфяников, существовавших в прошлом, как естественных препятствий, которые в случае потенциального вторжения РФ помогут сдержать вражескую армию.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей Минэкологии Эстонии, пишет "Европейская правда".

В правительстве Эстонии началась дискуссия о целесообразности восстановления ранее осушенных болот и торфяников для противодействия изменениям климата, а также для усиления естественных препятствий, которые могут пригодиться в случае нападения России.

"Могу подтвердить, что мы начали такие предварительные обсуждения с Министерством обороны и хотели бы включить эти меры в проект восстановления окружающей среды", – сказал представитель эстонского Министерства климата в ответ на запрос издания. Он добавил, что пока эти дискуссии "на очень ранней стадии".

Эстония таким образом стала третьей страной ЕС, вслед за Польшей и Финляндией, рассматривающей такие шаги.

В естественном состоянии болота "поглощают" углекислый газ, уменьшают риски засух и пожаров, а также являются средой обитания многих видов животных, птиц и насекомых. В условиях войны болота являются эффективным естественным препятствием для вражеской армии, особенно тяжелой бронетехники.

Эстония – одна из стран ЕС, которые исторически имели самые большие площади болот, и одна из передовых в политике их восстановления после того, как в прошлом многие заболоченные территории осушили для сельского хозяйства.

Впрочем, первые шаги в этом направлении уже столкнулись с сопротивлением местных жителей и приостановились.

Эстония, Латвия и Литва также начали разговоры о том, как скоординированно включить свои болота в приграничных районах в новую общую оборонительную линию балтийских государств.

Финляндия недавно завершила строительство первого участка забора вдоль 1340-километровой границы с Россией.