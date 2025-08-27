FT: западные партнеры предлагают три уровня обороны Украины после войны

Западные партнеры Украины подготовили предварительный план ее безопасности на случай завершения войны, и он предусматривает три уровня обороны.

Об этом говорится в публикации издания Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Западные столицы очертили примерный план, предусматривающий создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны, согласованной Украиной и Россией.

Далее, по словам трех должностных лиц, значительно более прочную границу должны были бы оборонять украинские войска, вооруженные и подготовленные странами НАТО.

Европейские силы сдерживания должны были бы разместиться глубже на территории Украины как третья линия обороны, а американские ресурсы поддерживали бы их с тыла.

Но, как отмечает издание, даже при условии потенциальной поддержки США, общественность и политики во многих европейских странах остаются встревоженными возможностью отправки войск в Украину.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что каждая страна коалиции будет делать свой вклад, "и в конце концов картина будет сочетанием военной, политической и экономической поддержки".

По словам Ермака, обсуждения касаются четырех-пяти европейских бригад "на земле, которые предоставит "коалиция решительных", плюс "стратегические способности" из США".

Он подчеркнул, что это означает "большой сдвиг по сравнению с весной".

"Действительно, последняя встреча в Белом доме стала переломным моментом в ряде вопросов, принесла ясность относительно таких шагов, как: формирование системы гарантий безопасности и обеспечение получения Украиной американского оружия через европейские финансовые инструменты", – сказал Ермак.

США "могут обеспечить стержень, который заставит работать всю архитектуру безопасности и сдерживания", добавил он.

Также в публикации сказано, что США пообещали Европе поддержку войск в Украине с воздуха и разведданными.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф анонсировал на этой неделе встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией.

Накануне президент Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.