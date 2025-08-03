Вице-президент США признался, что "одержим" НЛО

Вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что "одержим" загадочными видеороликами с так называемыми НЛО.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского вице-президента приводит Fox News.

О своей одержимости НЛО Венс рассказал в подкасте Ruthless.

"Я одержим темой НЛО. Что на самом деле происходит? Что означают эти видео? Что на самом деле происходит? Я еще не дошел до сути, но мы работаем над этим всего полгода", – сказал он.

Венс в шутку предложил ведущим подкаста посетить Зону 51, "как только я разберусь в этом деле".

Хотя вице-президент не указал, какие именно "видео" привлекли его внимание, в прошлом году в США не было недостатка в видео и новостных заголовках, связанных с якобы неизвестными объектами в небе.

Между тем Белый дом объявил о планах построить новый бальный зал стоимостью 200 миллионов долларов, выполнив желание президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп "позолочивает" Белый дом и делает его похожим на свое поместье Мар-а-Лаго.