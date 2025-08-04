У Трампа обвинили Индию в финансировании войны РФ против Украины

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который является одним из самых влиятельных советников президента США Дональда Трампа, обвинил Индию в финансировании войны России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление представителя администрации президента США приводит Reuters.

По словам Миллера, Индия помогает России вести войну против Украины путем закупки российской нефти.

"Он (Трамп. – Ред.) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти в России", – подчеркнул он.

Как отмечает агентство, критика Миллера была одной из самых жестких со стороны администрации Трампа в отношении одного из главных партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это поразительный факт", – добавил советник Трампа.

В то же время он назвал отношения Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "выдающимися".

Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.

Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.

А на прошлой неделе президент США выделил Индию, заявив, что она заплатит дополнительную экономическую штрафную санкцию за свои текущие закупки.

После этого СМИ сообщили, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти в США и Объединенных Арабских Эмиратах на фоне обещания Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.