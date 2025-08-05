В Еврокомиссии говорят, что 18-й пакет санкций против РФ вступит в силу на этой неделе

18-й пакет санкций Европейского Союза против России, утвержденный еще 18 июля, вступит в силу до конца текущей недели.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" 5 августа, сообщила заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.

Вступление в силу 18-го пакета санкций ЕС против РФ состоится до конца этой недели, отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

"18-й пакет санкций вступит в силу через несколько дней, в конце недели, если я не ошибаюсь", – сообщила Подеста.

Она добавила, что сейчас Еврокомиссия "полностью сосредоточена на выполнении санкционных пакетов, которые мы уже приняли".

"Санкции – это то, над чем нужно постоянно работать, поскольку существуют способы их обхода. Поэтому нам нужно находить новые способы имплементации санкций, которые мы утвердили, и это часть естественного процесса", – рассказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ариана Подеста заявила также, что Комиссия "работает над будущими санкциями, чтобы оказать еще большее давление на Россию".

Как сообщала "Европейская правда", 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Украина уже подала конкретные предложения к следующему, 19-му пакету санкций Евросоюза.