Правительство наконец назначило избранного по конкурсу руководителя БЭБ

Правительство Украины приняло долгожданное решение о назначении руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского, который победил по итогам конкурса.

Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко, пишет "Европейская правда".

"Сегодня правительство приняло решение назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа – нет замечаний по его кандидатуре", – сообщила Свириденко.

Она добавила, что ожидает "обновления работы Бюро, укрепления институции и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями".

Назначение Цивинского заблокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цивинский говорит, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали поднимать вопрос о других связанных с реформами действиях, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Напомним, в июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".