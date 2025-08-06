МИД Беларуси вызвал польского дипломата из-за "Марша свободы" в Варшаве

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанна и вручило ему ноту протеста в связи с организацией в Варшаве "Марша свободы" и конференции белорусских демократических сил.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

"Марш свободы" состоится в субботу, 10 августа, в 15:00 на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве. В эти же выходные в Варшавском университете пройдет конференция "Новая Беларусь". Оба события приурочены к годовщине президентских выборов в Беларуси 2020 года.

В Минске утверждают, что эти мероприятия носят "деструктивный характер" и направлены на дестабилизацию ситуации в Беларуси.

Представитель МИД Беларуси заявил, что акции поддерживаются Варшавой и "представителями белорусской эмиграции, известными своей провокационной деятельностью". Он также заявил, что подобные "враждебные действия" не будут способствовать восстановлению диалога между странами.

Он также отметил, что Минск "внимательно будет следить за ситуацией" и оставляет за собой право на контрмеры.

Как отмечается, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает оказывать давление на участников зарубежных протестов.

В частности, следственный комитет Беларуси сообщил об установлении личностей более 200 участников мартовских акций солидарности, которые состоялись в польских городах.

Обратим внимание, что на сентябрь планируются российско-белорусские маневры "Запад-2025". В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя "Запад-2025", отметил, что лучшие подразделения РФ "увязли в Украине".

В конце июля в Беларуси объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали переместить вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.