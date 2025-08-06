NYT: Трамп сказал европейцам о намерении встретиться с Путиным "на следующей неделе"
Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным в рамках усилий по прекращению полномасштабного вторжения России в Украину.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно The New York Times со ссылкой на два информированных источника.
Как пишет NYT, во время разговора с европейскими лидерами в среду Трамп сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.
По словам собеседника NYT, европейские лидеры во время разговора – это были, в частности, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц – "кажется, согласились с предложением Трампа".
Неизвестно, согласились ли на такие встречи хозяин Кремля и президент Украины.
Разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами состоялся после встречи посланника президента США Стива Виткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина.
В Кремле заявили, что во время разговора состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.
А сам Трамп назвал встречу "очень продуктивной" и без подробностей сообщил, что "был достигнут значительный прогресс".