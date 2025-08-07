CNN: идею о встрече с Трампом Путин предложил на переговорах с Уиткоффом

Кремлевский правитель Владимир Путин озвучил идею о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на переговорах со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве, которые состоялись 7 августа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома, информирует "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, после этого помощники Трампа сразу же приступили к подготовке встреч.

Хотя для организации поездки президента и важной встречи двух мировых лидеров обычно требуется время, эти источники отметили, что Трамп призвал свою команду действовать быстро.

Место встречи еще не определено, но, по данным Белого дома, обсуждается несколько вариантов.

Сообщается, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

Сам Трамп заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что для встречи Трампа с Путиным и Зеленским необходимо максимально сблизить позиции Украины и РФ в вопросе прекращения войны.

По данным СМИ, Трамп во время разговора с европейскими лидерами в среду сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.