Самый известный фигурант дела о попытке госпереворота в Германии отрицает вину

Вероятный организатор заговора с целью свержения власти в Германии, 72-летний дворянин Генрих XIII принц Ройс, в пятницу 28 июня дал показания в суде во Франкфурте-на-Майне, где рассматривают дело о попытке государственного переворота.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В двухчасовой речи на суде Ройс в основном рассказал о семье, пожаловался на "издевательства над психикой и душой" со стороны учителей, а также поделился волнениями из-за присутствия близких родственников в зале.

"Мое состояние нестабильно, я не знаю, что происходит, я честно не могу сказать вам, что происходит", – сказал он председательствующему судье Юргену Бонку, который трижды прерывал заседание.

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Ройс неоднократно подчеркивал, что ненавидит насилие, часто болеет и имеет плохое состояние здоровья.

"Как меня обвиняют в близости к нацистскому режиму, для меня остается загадкой. Я не имею к этому никакого отношения", – сказал он, позже назвав дело и убеждения заговорщиков "троянским конем", который ничего не сделал.

Напомним, речь идет о движении "рейхсбюргеров", которое не признает образование современной Германии после Второй мировой войны.

Несколько представителей движения, включая предполагаемого главаря и немецкого дворянина Генриха XIII принца Ройса, в конце 2022 года были обвинены в подготовке переворота против немецкого правительства.

Дело разделили на несколько судебных процессов – главным образом из-за большого количества обвиняемых. Судебный процесс над девятью лицами в Штутгарте, который начался в конце апреля, сосредоточен на военной составляющей заговора.

Во Франкфурте-на-Майне начался суд над предполагаемыми главарями и самыми известными подозреваемыми. Восемь подсудимых в Мюнхене обвиняют в членстве и создании террористической организации, а также в подготовке государственной измены.