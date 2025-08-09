WSJ: Украина и европейцы представили США свой план для переговоров с Путиным

Европейские государства и Украина ответили на "российский план" прекращения огня контрпредложением, которое, по их мнению, должно стать основой для предстоящих переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом стало известно The Wall Street Journal от двух информированных европейских чиновников, пишет "Европейская правда".

Предложение Киева и союзников предусматривает обязательное прекращение огня перед любыми другими шагами, а также любой "обмен территориями" только на взаимной основе – то есть если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других, пишет WSJ.

"Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгаре боевых действий", – заявил один из собеседников издания.

Дополнительно этот план предусматривает, что любые территориальные уступки Киева должны быть подкреплены железными гарантиями безопасности – в частности, потенциальным членством Украины в НАТО, говорится в материале.

Цель плана, говорят источники WSJ, состоит в том, чтобы Европа с Украиной установили общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.

Это предложение было представлено в субботу на встрече на уровне советников по нацбезопасности. С американской стороны в ней участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и посланники президента Стив Виткофф и Кит Келлог.

Европейские представители сказали им, что будущее Украины не может обсуждаться без Украины и что Европа будет продолжать предоставлять Украине оружие и средства независимо от позиции США, сообщил WSJ один из источников.

Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.