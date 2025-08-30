Axios: Трамп думает приостановить свои миротворческие попытки в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока прекратить свои усилия по прекращению российско-украинской войны – до тех пор, пока стороны "не станут более уступчивыми".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Высокопоставленный чиновник Белого дома в анонимном комментарии журналистам сказал, что американский президент серьезно задумывается о том, чтобы приостановить свои дипломатические усилия вокруг российско-украинской войны – "пока одна или обе стороны не начнут демонстрировать большую гибкость".

"Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого выйдет", – прокомментировал он.

В целом в материале говорится о том, что в Белом доме раздражены отсутствием прогресса после встречи Трампа с правителем РФ на Аляске, и видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради прекращения войны.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Трамп не потерял интереса к переговорному процессу вокруг российско-украинской войны.

Ранее неофициально сообщалось, что Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров.

В Кремле 29 августа повторили свои объяснения, почему уклоняются от двусторонней встречи Путина и Зеленского.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если до начала следующей недели никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.