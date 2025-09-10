ЕС предложит купить у США оружие для Украины за 6,6 млрд евро из фонда, который блокирует Венгрия

В Европейском Союзе рассматривают возможность выделения 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на инициативу по закупке оружия США для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Об этом министр рассказал, подводя итоги заседания формата "Рамштайн", которое прошло 9 сентября в Лондоне.

Шмыгаль сообщил, что речь идет о возможности направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины.

Европейский фонд мира с 2022 года использовался для компенсаций государствам-членам военной помощи, которую они предоставили Украине. Но Венгрия уже много месяцев блокирует выделение средств из этого фонда.

Европейская служба внешних действий предлагала разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира, чтобы обойти вето Венгрии.

Но Франция и Германия не поддержали это предложение.