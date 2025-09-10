Польша задействует статью 4 Договора о НАТО из-за вторжения дронов РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

Об этом Туск объявил во время выступления в Сейме в среду, его цитирует Polsat News, пишет "Европейская правда".

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

"Консультации с союзниками приобрели характер официального запроса о применении статьи 4 НАТО", – сообщил Дональд Туск, выступая в здании Сейма.

Как добавил премьер-министр Польши, статья 4 – это только начало. "Мы ожидаем значительно большую поддержку во время консультаций. Это конфронтация, которую Россия объявила свободному миру", – отметил он.

Туск также заявил, что "сегодня нет оснований утверждать, что мы оказались в состоянии войны".

"Но нет сомнений, что эта провокация несравненно более опасна с точки зрения Польши, чем предыдущие", – добавил он.

Ранее Туск сообщил, что это первый случай, когда беспилотники, нарушившие польское воздушное пространство, вылетели непосредственно из Беларуси.

Также Туск заявил, что произошла "провокация большого масштаба", но причин для паники нет.

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса