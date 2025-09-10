Сибига призывает НАТО принять решение сбивать ракеты и дроны еще над Украиной

Глава МИД Андрей Сибига в связи с вторжением российских дронов на территорию Польши призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По его словам, ситуация с вторжением российских беспилотников в Польшу свидетельствует о необходимости принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе приближающихся к границам НАТО.

"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности", – подчеркнул Сибига.

Он также призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы лучше защититься от растущего количества российских беспилотников и ракет.

Сибига также заявил, что слабый ответ на этот инцидент спровоцирует Россию еще больше.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые сбивает их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Впоследствии подтвердили сбитие нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан. Количество сбитых аппаратов не уточняли, также в официальных заявлениях пока нет прямого упоминания, что это российские БпЛА типа "Шахед" – ограничиваются объяснениями о том, что эти объекты залетели в Польшу во время массированной атаки РФ по целям на территории Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил НАТО о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и Жешува.