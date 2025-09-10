Глава МВД Польши подписал постановление о полном закрытии границы с Беларусью

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский в среду подписал постановление о временном приостановлении пограничного движения с Беларусью, которое было анонсировано накануне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Решение о закрытии пограничных переходов с Беларусью вступит в силу с полуночи 12 сентября "до отмены" и будет действовать в обоих направлениях – как на выезд из Польши, так и на въезд, говорится в сообщении.

Польские пограничники добавили, что закрытие границы является ответом Варшавы на российско-белорусские учения "Запад-2025" и призвано защитить безопасность границы Польши, которая одновременно является внешней границей ЕС.

"Мы откроем переходы, когда будем уверены, что ситуация не представляет для нас никакой угрозы", – сказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский.

Закрытие границы с Беларусью накануне анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

МИД Беларуси в ответ вызвал главу посольства Польши и назвал закрытие границы "безосновательным" ввиду "полной открытости и прозрачности белорусских учений для международного сообщества".

Напомним, ранее Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства перед "Западом-2025".