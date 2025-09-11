Латвия временно закрывает воздушное пространство вдоль границы с Россией и Беларусью
Латвия решила на неделю закрыть воздушное пространство вдоль границы с Россией и Беларусью.
Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Андрис Спрудс в четверг, пишет "Европейская правда".
По его словам, такое решение, с возможностью продления срока действия, приняли после оценки латвийской армии.
"Воздушное пространство будет закрыто с сегодняшнего дня в 18:00 минимум на одну неделю – до 18 сентября. Непосредственной угрозы нет, но армия находится в состоянии повышенной готовности во время комплексных учений национальной обороны "Намейс", – написал министр.
Закрытие воздушного пространства в этой части позволит полностью контролировать ограниченную воздушную зону и облегчит выявление несанкционированных летающих объектов, пояснил министр.
Ранее сообщалось, что после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Спрудс поручил Национальным вооруженным силам рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства на восточной границе.
11 сентября Агентство польской авиационной навигации сообщило, что воздушное движение вдоль границы с Украиной и Беларусью будет ограничено на три месяца из соображений национальной безопасности.
В четверг Украина, Польша и Литва обнародовали совместную позицию по вторжению дронов РФ.
