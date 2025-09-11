Российского посла продержали 15 минут на ковре в МИД Чехии

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в четверг вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с нарушением воздушного пространства Польши накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Змеевский прибыл в МИД Чехии примерно в половине пятого дня и уехал примерно через 15 минут.

"Я решил вызвать российского посла. Российские дроны в Польше являются чистой провокацией Кремля. Чехия твердо поддерживает Польшу. Мы будем защищать территорию Альянса", – прокомментировал Липавский.

Представитель чешского МИД Даниэль Дрейк отказался уточнять, что именно было предметом вызова посла России на ковер. Однако ведомство заявило, что НАТО не будет терпеть российских провокаций и готово защищать свою территорию.

Кроме Чехии, руководителей российских посольств также вызвали Испания и Нидерланды.

Напомним, Польша после событий ночи 10 сентября ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Беларусью. На данный момент в разных регионах страны нашли обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков дронов, которые пересекли границу.

