В Польше нашли обломки уже 15 российских дронов

По состоянию на вечер среды, 10 сентября, на территории Польши уже нашли обломки 15 беспилотников.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Один из 15 беспилотных летательных аппаратов упал на территории подразделения территориальной обороны в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы. Дрон не нанес никакого ущерба. По предварительным данным, дрон не был оснащен взрывчаткой.

Фото: RMF24

Министерство внутренних дел объявило еще об одном месте находки в Чижуве. Там на поле нашли разбитый беспилотный летательный аппарат. Он не нанес никакого ущерба.

Осколки дрона также были найдены в Быхавке-Тшетой недалеко от Люблина. Там падающий дрон повредил крышу сельскохозяйственного здания.

Таким образом, по предварительным данным, обломки беспилотников нашли в:

Люблинском воеводстве: в населенных пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колония, Вихалев, Быхавка-Тшетя;

Лодзинском воеводстве: в Мнишеве.

Варминско-Мазурском воеводстве: в населенном пункте Олесно;

В Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом, а также в Новом-Мясте-над-Пилицей;

В Свентокшиском воеводстве: в населенном пункте Чижув, в Собутце.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БПЛА.

Представитель польского правительства заявил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

В Москве в первых комментариях по поводу беспилотников над Польшей заговорили о "провокациях" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, и беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.