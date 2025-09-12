Зеленский рассказал, каким должен быть ответ стран НАТО на атаку по Польше

Владимир Зеленский считает, что у НАТО есть возможность эффективного ответа на российскую дроновую атаку в том виде, который не будет означать участия Альянса в войне.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент Украины выразил уверенность в том, что атака России имела целью протестировать и подвинуть красные линии со стороны Запада и НАТО.

"Мы все понимаем, для чего он это делает. Проверяет градус. Мол, немножко изоляция прошла – а можно еще так сделать? Можно", – заявил он.

Зеленский согласился с тем, что члены НАТО избегают и имеют основания избегать такого ответа, который вовлечет Альянс в войну. Кроме того, существуют сценарии, которые являются безопасными для НАТО в этом смысле, но эффективными.

"Нужны сильные ответы. Например – мы дадим Украине то оружие, которого у Украины никогда не было. И это оружие долетит – не по дронам, а по заводам, которые производят эти дроны. И это не про НАТО, это про Украину", – заявил он.

Также Владимир Зеленский считает недостаточными усилия стран Запада по ограничению экспорта в Россию продукции, которая используется РФ как компоненты для производства ракет или другого современного оружия.

Ранее генштабы Польши и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с беспилотниками. Уже известно о решении, что польские военные поедут в Украину, чтобы научиться сбивать дроны.

