В Еврокомиссии рассказали детали переговоров о санкциях в Вашингтоне

Специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 8 сентября, в Вашингтоне проведет переговоры с американской стороной по координации санкций против России.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", журналистам сообщил заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Олоф Хилл.

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций сегодня в Вашингтоне проведет переговоры с американскими коллегами.

"Я могу подтвердить, что наш специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан сейчас находится в Вашингтоне, округ Колумбия, вместе с группой экспертов ЕС", – заявил Хилл.

Он добавил, что европейские переговорщики "встретятся сегодня позже со своими американскими коллегами для обсуждения санкций".

"На этом этапе мы не будем предоставлять больше деталей", – отметил представитель Еврокомиссии.

"Я также могу сказать, что в течение выходных происходил контакт со стороны Комиссии с нашими государствами-членами, что является нормальной частью процедуры при подготовке санкционных пакетов", – сообщил Олоф Хилл.

Как сообщала "Европейская правда", высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что именно может войти в 19-й пакет санкций против России.

В частности, ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что готов перейти ко второй фазе санкций против России.

Трамп также заявил в воскресенье, что отдельные европейские лидеры посетят Соединенные Штаты в понедельник или вторник, чтобы обсудить пути решения российско-украинской войны.