Министры финансов G7 обсудили варианты усиления давления на Россию

Министры финансов стран G7 на встрече в Канаде обсудили дальнейшие меры по усилению давления на Россию с целью прекращения ее войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении Минфина Канады, которая председательствует в G7, передает "Европейская правда".

Все более агрессивная позиция России, включая недавние бомбардировки в Украине и нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в среду, а также ее нежелание согласиться на прекращение огня стали причиной проведения этой встречи G7.

"G7 стремится остановить российскую военную машину и встретилась сегодня, чтобы обсудить дальнейшее усиление экономических мер, направленных на то, чтобы подорвать способность России финансировать свою войну", – говорится в сообщении.

Министры договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, а также изучить другие механизмы, которые бы позволили еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.

"Опираясь на недавние шаги Канады, Европейского Союза и Великобритании по снижению предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов США за баррель, министры G7 также обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, против тех, кто поддерживает российские военные действия", – говорится также в сообщении.

Ранее в США заявили, что европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкции против Москвы.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил 7 сентября, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.