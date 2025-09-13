СМИ: Брюссель намерен рекомендовать ужесточить визовые правила для россиян

ЕС готовится ужесточить свою позицию по выдаче виз гражданам России после многолетнего давления со стороны стран-членов, расположенных вдоль его восточной границы.

Об этом Politico сообщил представитель Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

По его словам, в новых рекомендациях для стран Евросоюза, которые должны быть опубликованы в конце года, будут рекомендованы более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам других враждебных стран.

Два европейских дипломата из стран, граничащих с Россией, заявили, что их правительства годами лоббировали в Брюсселе принятие таких рекомендаций, а один из дипломатов назвал их давно запоздалыми.

ЕС уже разорвал соглашение об упрощении визового режима с Россией в сентябре 2022 года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, что сделало процесс подачи заявок на получение виз дороже и сложнее.

Но выдача виз остается ответственностью отдельных стран-членов, а это означает, что исполнительная власть Еврокомиссии не может наложить полный запрет на въезд россиян в блок.

Как следствие, национальная политика очень отличается: некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или строго ограничивают выдачу виз россиянам, за исключением особых случаев; тогда как другие, в частности Венгрия, Франция, Испания и Италия, продолжают предоставлять им визы более либерально.

По словам представителя Еврокомиссии, будущая общеевропейская стратегия, которую планируется обнародовать в декабре, не будет устанавливать обязательных правил, а скорее будет предоставлять общие рекомендации, в том числе более жесткие критерии для россиян, въезжающих в страны Евросоюза.

Согласно призыву к Брюсселю, план частично "сосредоточится на решении новых вызовов, особенно тех, что связаны с рисками для безопасности".

Руководящие принципы, которые все еще обсуждаются, отделены от любого потенциального запрета на выдачу виз, рассматриваемого как часть следующего пакета санкций ЕС против России.

Некоторые представители российского гражданского общества предостерегают ЕС от использования туристических виз в качестве оружия против Москвы. Юлия Навальная, ключевая фигура российской оппозиции в изгнании и вдова покойного лидера оппозиции Алексея Навального, на этой неделе выразила свою обеспокоенность после того, как СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность запрета на въезд российских туристов в рамках 19-го пакета санкций, который должен быть обнародован позже в этом месяце.

В письме к главе внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас Навальная призвала Брюссель "провести четкое разграничение между ответственностью режима и обычных россиян". Она предложила нацелить такие ограничения на "олигархов, силовиков, пропагандистов и других сообщников режима".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский уже давно предлагает запретить российским дипломатам выезжать за пределы страны, где они работают.

Как сообщалось, ужесточение визовых ограничений для российских туристов продвигает немецкое правительство.

Ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас говорила, что в 19-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти ограничения против российской энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции.