Рубио сомневается, что РФ намеренно направила свои дроны на Польшу

Госсекретарь США Марко Рубио назвал неприемлемым вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, однако сомневается, что РФ намеренно направила их на польскую территорию.

Заявление американского госсекретаря приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Рубио, в США считают инцидент с российскими дронами в Польше "недопустимым, печальным и опасным событием".

"Нет никаких сомнений: дроны были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены конкретно на Польшу", – добавил он.

Рубио сказал, что если дроны были нацелены на Польшу, "если доказательства приведут нас к этому выводу, то, очевидно, это будет шагом, ведущим к серьезной эскалации".

"Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", – отметил госсекретарь.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".