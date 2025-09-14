В Литве рассказали о ситуации на границе с Беларусью на фоне учений "Запад-2025"

Литовские пограничники рассказали о текущей ситуации на границе с Беларусью на фоне проведения на территории страны совместных с РФ военных учений "Запад-2025".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По данным пограничников, сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильная, провокаций не зафиксировано.

"Ситуация на литовско-белорусской границе не изменилась. Могу сказать, что она стабильна. На участке границы с белорусской стороны наши сотрудники не фиксируют никакой активности. На границе с Калининградом также сохраняется спокойная обстановка", – рассказал глава Службы охраны государственной границы Рустамас Любаевас.

По его словам, сотрудники Службы охраны государственной границы не сообщают о какой-либо дополнительной активности на литовской границе.

"Провокаций пока не зафиксировано", – заявил генерал Любаевас в субботу вскоре после полудня.

Председатель Службы охраны государственной границы проинформировал также, что после того, как Польша временно закрыла границу с Беларусью, на литовской границе не зафиксировано увеличение транспортного потока.

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад" начались в пятницу утром. По данным Вооруженных сил Литвы, в учениях принимают участие около 30 тысяч военнослужащих. Цель учений – продемонстрировать силу Запада.

Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений. 12 сентября эти учения начались.

На фоне беспокойства этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение приняли еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в тот же день проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".