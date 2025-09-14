Большинство немцев боится нападения России на страну НАТО

Среди граждан Германии растет опасения нападения России на страну-члена НАТО после инцидента с российскими дронами, которые вторглись в Польшу.

Об этом свидетельствуют данные опроса INSA по заказу Bild, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что 62% респондентов боятся, что Россия может напасть и на страну-члена НАТО, например, на Польшу или Литву.

Только 28% не верят в такой сценарий, еще 10% опрошенных затруднились ответить.

Кроме того, большинство респондентов выступают за усиление санкций против России в ответ на провокации.

В частности, 49% высказались за немедленное прекращение всех поставок газа и нефти из России в ЕС, 33% против этого.

Кроме того, 51% опрошенных хотят, чтобы замороженные российские активы были использованы для поддержки Украины. Лишь 29% опрошенных отвергают эту идею.

Как известно, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.