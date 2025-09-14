Санду: Россия использует священников и ботов для влияния на выборы

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия расширила свое вмешательство в парламентские выборы в стране, которые запланированы на 28 сентября, охватив избирателей, проживающих за рубежом.

Об этом она сказала в комментарии Financial Times, пишет "Европейская правда".

Санду, которая полагалась на диаспору, чтобы выиграть второй срок в прошлом году и обеспечить голосование "за" членство страны в Европейском Союзе, заявила, что Москва усилила свою онлайн-кампанию по дезинформации.

"Россияне нацелились на диаспору", – сказала она.

Санду обвинила Москву в использовании российских православных священников для распространения пропаганды и развертывании сети ботов "Матрешка" для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ.

По оценке президента страны, Россия потратила эквивалент 1% ВВП Молдовы на вмешательство в выборы в 2024 году.

По словам Санду, тактика России сейчас эволюционирует. Она отметила, что преступники, находящиеся на зарплате у Москвы, сейчас также используются для провоцирования беспорядков в молдавских тюрьмах.

"Россия использует действительно очень широкий спектр инструментов, пытаясь преодолеть наши институты", – сказала она.

Она подчеркнула, что, учитывая давление, которое оказывает Россия, и угрозы, с которыми сталкивается страна, интеграция в ЕС является "единственным способом для нас выжить как демократия".

"Мы верим, что ЕС должен найти решение, чтобы и Молдова, и Украина смогли перейти к следующим этапам", – отметила она.

Санду назвала предстоящие парламентские выборы последним препятствием на пути Молдовы к вступлению в ЕС.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.

Опрос от iData, который публиковали 8 сентября, указывал, что партию Санду поддерживают менее 25% респондентов, а лидером рейтингов является пророссийский "Патриотический блок" Додона.

В то же время 12 сентября писали, что опрос Международного республиканского института о настроениях избирателей в Молдове перед парламентскими выборами прогнозирует почти 40% партии действующего президента.

Смотрите также подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.