СМИ: в Нидерландах госслужащих просят работать из офиса из-за DDoS-атак

Из-за систематических кибератак на правительственную инфраструктуру Нидерландов некоторым государственным служащим страны рекомендовали работать из офиса, а не из дома, используя удаленный доступ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS со ссылкой на источники.

Многие нидерландские госслужащие работают с ИТ-системами из дома, используя VPN-соединение. Но оно стало недоступным из-за DDoS-атак, которые продолжаются уже неделю, пишет NOS.

Кибератаки затруднили доступ к системам одного из правительственных поставщиков, и по меньшей мере 57 тысячам госслужащих, которые ими пользуются, рекомендовали работать из офиса, говорится в материале.

В Министерстве внутренних дел Нидерландов подтвердили NOS факт DDoS-атак, уточнив, что они происходят вне рабочего времени и не затронули электронную почту и документооборот.

Пока неизвестно, кто именно стоит за DDoS-атаками. Пророссийская группа NoName, которая в прошлом году осуществила много подобных атак на проукраинские страны, не взяла на себя ответственность за эту волну атак.

Недавно Нидерланды заявили, что фиксируют увеличение количества кибератак со стороны России, направленных на подрыв стабильности общества и создание чувства тревоги.

Летом из-за киберинцидента несколько недель не имела доступа к интернету Генеральная прокуратура Нидерландов. Непублично считается, что за этими злоумышленными действиями стояла Россия.