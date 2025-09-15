США настаивают на полной ликвидации иранской программы обогащения урана

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на полном свертывании программы по обогащению урана, которую разрабатывает Иран и которая приближает его к созданию ядерного оружия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник.

В своей речи Райт сказал, что нарушения со стороны Ирана обязательств по ядерному оружию "представляют серьезную угрозу" для международного режима его нераспространения.

"Позвольте повторить позицию Соединенных Штатов в отношении Ирана. Путь Ирана к ядерному оружию, в частности все возможности обогащения и переработки, должен быть полностью ликвидирован", – добавил министр энергетики США.

Он сказал, что Тегеран должен в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и соблюдать свои обязательства по гарантиям нераспространения ядерного оружия.

"Только тогда мы будем готовы сотрудничать с Ираном, чтобы он снова присоединился к мировой торговле, что принесет иранскому народу новые возможности и процветание", – рассказал Райт.

Иран давно настаивает, что его программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

Не только США, но и европейские государства с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.

В конце августа министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.