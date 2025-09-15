Посла России вызвали "на ковер" в МИД Великобритании из-за дронов в странах НАТО

Правительство Великобритании вызвало российского посла в связи с "беспрецедентным" нарушением воздушного пространства НАТО в Польше и Румынии в последние дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Издание приводит заявление представителя МИД Великобритании, который отметил, что беспрецедентное нарушение польского и натовского воздушного пространства российскими дронами на прошлой неделе, а также дальнейшее вторжение в воздушное пространство Румынии в субботу "было абсолютно неприемлемым".

"Великобритания солидарна с Польшей, Румынией, Украиной и нашими союзниками по НАТО в безоговорочном осуждении этих безрассудных действий. Поскольку наш континент снова сталкивается с вопиющим распространением безответственного поведения России, оборона Украины от агрессии Путина является ключевой для безопасности всей Европы, включая Великобританию", – заявил пресс-секретарь.

Россия должна понять, добавил он, что ее постоянная агрессия только укрепляет единство союзников НАТО и решимость поддерживать Украину, а любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой.

Напомним, в Министерство иностранных дел Румынии в воскресенье вызвали посла РФ из-за российского дрона, который 13 сентября нарушил воздушное пространство страны.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не верит, что этот дрон оказался в воздушном пространстве Румынии случайно.