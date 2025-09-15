Axios: Нетаньяху предупредил Трампа о ударе по руководству ХАМАС в Катаре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе предупредил Дональда Трампа о намерении нанести удар по столице Катара Дохии, где в то время находилось руководство ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил портал Axios со ссылкой на три источника.

По словам израильских собеседников Axios, Нетаньяху 9 сентября сказал президенту США, что Израиль планирует атаковать лидеров ХАМАС в Катаре почти за час до того, как был нанесен удар.

"Трамп знал о ударе до запуска ракет. Сначала состоялась дискуссия на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, а затем – через военные каналы. Трамп не сказал "нет", – сказал Axios израильский высокопоставленный чиновник.

Другой источник портала сказал, что США были уведомлены о ударе "задолго до этого" на политическом уровне.

"Если бы Трамп хотел это остановить, он мог бы это сделать. На практике он этого не сделал", – рассказал он.

Оба источника Axios сказали, что Израиль отменил бы удар по Катару, если бы президент США возразил против него.

Эта версия событий противоречит официальной позиции Белого дома, согласно которой о ударе в США узнали после взлета израильских самолетов, после чего через посланника Трампа Стива Виткоффа попытались предупредить Катар, но не успели.

В понедельник президент США предупредил Израиль из-за ударов по Катару, призвав "быть осторожными".