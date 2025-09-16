Министр обороны Италии: мы не готовы к российскому нападению

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страна не готова к потенциальному нападению ни со стороны России, ни со стороны любой другой страны.

Заявление главы итальянского оборонного ведомства приводит Il Fatto Quotidiano, сообщает "Европейская правда".

По словам Крозетто, последние 20 лет Италия не инвестировала достаточно в оборону и этого "не наверстать за год или два".

"Мы не готовы ни к российскому нападению, ни к нападению другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что наша задача – поставить страну в состояние, позволяющее ей защищаться, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас: я не говорю о Путине, я говорю о ком угодно", – отметил он.

Также министр добавил, что Италия входит "в число стран, которые делают наибольший вклад в оборону НАТО на восточном фланге".

"Но у нас есть и южный фланг, поэтому я считаю, что наш вклад на восточном фланге является достаточным", – сказал он.

Говоря об Украине, Крозетто выразил надежду на "ускорение действий со стороны международного сообщества в ближайшие недели, потому что у нас больше нет времени".

"При неизменных факторах ситуация может только ухудшиться. Ухудшение ситуации по сравнению с той, которая сложилась сейчас, может привести к драматическим последствиям для всех нас. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы изменить курс, ведущий к обрыву, который, как мне кажется, неудержим и даже ускоряется", – резюмировал он.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить свои усилия, чтобы"быть готовым к войне".

Между тем в Финляндии предостерегли, что военные учения РФ могут иметь "неожиданные повороты".