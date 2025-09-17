Новый опрос в США показал рекордно низкий рейтинг Трампа

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа во время его второго срока упал до нового минимума.

Об этом свидетельствует опрос The Economist и YouGov, пишет "Европейская правда"

Общее падение одобрения Трампа частично вызвано снижением рейтинга среди независимых избирателей, латиноамериканцев и слабыми оценками по таким ключевым вопросам, как экономика и иммиграция.

Аналитики отмечают, что эта тенденция подчеркивает устойчивую поляризацию и недовольство избирателей за пределами основной республиканской базы американского президента.

В опросе, опубликованном во вторник, рейтинг одобрения Трампа составляет 39%, а рейтинг неодобрения – 57%. Опрос проводился с 12 по 15 сентября среди 1567 взрослых граждан США с погрешностью 3,6%.

39% американцев, одобряющих Трампа, – это самый низкий показатель за все время проведения еженедельных опросов Economist/YouGov во время второго срока Трампа. 57% тех, кто не одобряет президента, – это самый высокий показатель за все время второго срока Трампа.

Опрос показывает, что рейтинг одобрения Трампа также низкий по ключевым вопросам, включая рабочие места и экономику, инфляцию и цены, иммиграцию, гражданские права, преступность и оружие.

Рейтинг одобрения президента по данным опроса на прошлой неделе составил 41%, а рейтинг неодобрения – 54%.

Это первый опрос, который измеряет общественное мнение об одобрении работы Трампа со времени убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

Напомним, в конце августа опрос Квиннипекского университета показал, что всего 37% зарегистрированных избирателей одобряют работу президента.

Вместе с тем одобрение американской Демократической партии в США является самым низким за более чем три десятилетия.