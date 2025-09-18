Фон дер Ляйен: ЕС ведет торговые переговоры с Индией, чтобы уменьшить зависимость от США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европейский Союз должен стремиться заключить торговые соглашения с такими странами, как Индия, чтобы уменьшить зависимость от США.

Об этом она сказала в четверг, 18 сентября, во время конференции с немецкими бизнес-лидерами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен стремиться заключить торговые соглашения с такими странами, как Индия, чтобы уменьшить зависимость, поскольку повышение импортных тарифов США заставляет ЕС диверсифицировать свои связи.

"Мы хотим заключить соглашение с Индией в этом году", – сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил ее в своей приверженности этой цели во время телефонного разговора, который состоялся в среду, 17 сентября.

"Мы ведем переговоры с Южной Африкой, Малайзией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами", – добавила она.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль выразил надежду, что соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Индией может быть заключено уже осенью этого года.

Стоит заметить, что недавно американский президент Дональд Трамп ударил тарифами по Индии. Новые тарифы США – самые высокие в Азии – касаются более 55% товаров, поступающих в США, крупнейший рынок сбыта Индии.

Трамп критикует Индию за покупку российской нефти, говоря, что она финансирует войну главы Кремля Владимира Путина против Украины.

Нью-Дели защищает свои связи с Москвой и называет действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".