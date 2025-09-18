Россия оспорила в Суде ООН свою причастность к сбитию рейса MH17 в 2014 году

Россия в четверг обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о причастности России к сбитию рейса MH17 в июле 2014 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское Министерство иностранных дел.

В длинном сообщении на сайте МИД России звучат традиционные обвинения западных государств и ICAO в предвзятости и отклонении аргументов российской стороны по делу об аварии MH17.

"Решение Совета ICAO, таким образом, обжаловано российской стороной по всем аспектам – по основаниям юрисдикции, применимым правом, фактологией, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры", – говорится в сообщении.

Поскольку Россия еще в 2024 году объявила о выходе из спора, то ее МИД уточнило, что обжалование решения "никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ICAO по этому делу".

Напомним, в мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации пришел к выводу, что Россия несет ответственность за сбивание рейса MH17 в июле 2014 года и тем самым нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагскую конвенцию).

Решение было принято по спору, инициированному Нидерландами и Австралией против России в марте 2022 года. Оно открывает путь к компенсациям пострадавшим странам, но на время обжалования считается не вступившим в силу.

В июле 2014 года российские боевики из так называемой "ДНР" сбили самолет рейса MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над восточной Украиной. В результате погибли все 298 человек на борту.