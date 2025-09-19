Беларусь выслала дипломата Чехии в ответ на высылку своего представителя

Министерство иностранных дел Беларуси в пятницу, 19 сентября, приказало чешскому дипломату покинуть страну и вызвало на встречу польского дипломата после того, как обе страны выслали белорусских представителей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление, передает "Европейская правда".

В этом месяце Чехия и Польша выслали белорусских дипломатов за шпионаж. Польша также арестовала еще одного человека, которого она обвинила в шпионаже в пользу Беларуси.

19 сентября Министерство иностранных дел Беларуси заявило о том, что высылает чешского дипломата, и подчеркнуло, что это – "результат многолетней предвзятости чешских властей в отношении Беларуси".

Также страна вызвала на встречу польского дипломата.

8 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что агентство внутренней безопасности его страны задержало белорусского агента. После этого страна выслала белорусского дипломата.

В тот же день чешское Министерство иностранных дел объявило о высылке сотрудника посольства Беларуси за сотрудничество с белорусской разведкой.

Это произошло на фоне разоблачения спецслужбами Румынии, Венгрии и Чехии белорусской разведывательной сети, созданной в Европе.

Одним из членов этой сети был бывший заместитель главы разведки Молдовы Александр Балан, задержанный румынскими правоохранителями.