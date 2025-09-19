ЕС предлагает санкции против еще 118 "теневых судов" РФ и компаний в Китае

В рамках 19-го пакета санкций против России Еврокомиссия предлагает существенно расширить список подсанкционных "теневых судов" РФ и наказать НПЗ, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, в частности, в Китае.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС недавно снизил верхний предел цены на сырую нефть до $47,6.

"Чтобы усилить контроль за соблюдением санкций, мы сейчас вводим санкции в отношении 118 дополнительных судов из "теневого флота", – сообщила она, добавив, что в целом более 560 судов будут включены в санкционный список ЕС.

Также ЕС нацеливается на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай, сообщила фон дер Ляйен.

"За три года доходы России от нефти в Европе снизились на 90%. Сейчас мы окончательно переворачиваем эту страницу", – сказала глава Еврокомиссии.

Также Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций против России предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию до 1 января 2027 года.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз откладывал официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.