Польша: истребители РФ нарушили зону безопасности буровой платформы в Балтийском море

Пограничная служба Польши сообщила, что российские истребители пролетели над буровой платформой в Балтийском море, нарушив ее зону безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в ее сообщении на Х.

Как сообщили польские пограничники, два российских истребителя совершили низкий пролет над буровой платформой компании Petrobaltic в Балтийском море.

"Была нарушена зона безопасности платформы. Об этом было сообщено Вооруженным силам Республики Польша и другим службам", – добавили там.

Об инциденте стало известно в тот же день, когда три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного России и выразил ему протест.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас назвала инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и подчеркнула, что таким образом Россия испытывает решимость Запада.